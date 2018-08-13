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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Со спасенными работают психологи: в Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 100 человек

В Екатеринбурге в разгар рабочего дня вспыхнуло общежитие оптико-механического завода на улице Восточная. Около 11:30 загорелась квартира на третьем этаже 9-этажного дома. На месте уже работают 20 спасательных машин и 50 огнеборцев.

Пожарные эвакуировали 23 человека по автолестницам, еще 91 вывели по лестничным маршам. Со спасенными жильцами работают психологи.

— На площади 40 квадратных метров повреждены две комнаты в квартире на 3-ем этаже. В течении часа пожарным удалось справиться с огнем, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще два крупных пожара произошли сегодня ночью. На Латвийской люди ради спасения даже выпрыгивали из окон горящего общежития. К счастью, все остались живы. А вот в пожаре на Проезжей погиб мужчина. Его жена и четверо детей находятся в больнице.

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