Со спасенными работают психологи: в Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 100 человек

— На площади 40 квадратных метров повреждены две комнаты в квартире на 3-ем этаже. В течении часа пожарным удалось справиться с огнем, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще два крупных пожара произошли сегодня ночью. На Латвийской люди ради спасения даже выпрыгивали из окон горящего общежития. К счастью, все остались живы. А вот в пожаре на Проезжей погиб мужчина. Его жена и четверо детей находятся в больнице.