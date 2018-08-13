Житель Самарской области шесть лет держал двух мужчин в рабстве

По данным пресс-службы, житель Самарской области незаконно лишил свободы двух граждан России и с 2012 по 2018 год удерживал их в доме своего родственника в поселке Вертяевка Кинельского района. Предполагаемый преступник заставлял мужчин работать на различных стройках в регионе, а их зарплату забирал себе. Кроме того, для устрашения он избивал их и угрожал их родственникам.