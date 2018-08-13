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12:15 (мск), источник: РИА Новости

Житель Самарской области шесть лет держал двух мужчин в рабстве

Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал в доме своего родственника двух соотечественников и заставлял их работать, забирая их зарплату себе, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным пресс-службы, житель Самарской области незаконно лишил свободы двух граждан России и с 2012 по 2018 год удерживал их в доме своего родственника в поселке Вертяевка Кинельского района. Предполагаемый преступник заставлял мужчин работать на различных стройках в регионе, а их зарплату забирал себе. Кроме того, для устрашения он избивал их и угрожал их родственникам.

«В ходе реализации сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июле 2018 года получены сведения о возможной причастности жителя Кинельского района Самарской области к незаконному лишению свободы нескольких граждан РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУСК по региону для проведения доследственной проверки.

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 Житель Самарской области шесть лет держал двух мужчин в рабстве
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