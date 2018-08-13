Житель Самарской области шесть лет держал двух мужчин в рабстве
Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал в доме своего родственника двух соотечественников и заставлял их работать, забирая их зарплату себе, сообщает
Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал в доме своего родственника двух соотечественников и заставлял их работать, забирая их зарплату себе, сообщает
По данным
«В ходе реализации сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области комплекса
Отмечается, что в настоящее время материалы