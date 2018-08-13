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12:57 (мск), источник: Noi.md

Трех пострадавших в аварии под Калугой пока не могут доставить домой

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД обеспечил доставку еще одного гражданина Молдовы, пострадавшего в трагической автокатастрофе под Калугой, сообщает новостной портал Noi.md.

Пострадавший был доставлен 12 августа на поезде Москва — Кишинев. За состоянием 20-летнего молодого человека, получившего многочисленные травмы, на протяжении всего пути следил врач службы SMURD.

Он оказывал всю необходимую помощь для поддержания состояния пациента. На перроне столичного Железнодорожного вокзала пострадавшего ожидала бригада SMURD, которая доставила его в Институт скорой помощи для прохождения дальнейшего лечения.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации ГИЧС, в России остаются еще трое граждан Молдовы, состояние здоровья которых не позволяет их доставить домой.

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