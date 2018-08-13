Трех пострадавших в аварии под Калугой пока не могут доставить домой

Пострадавший был доставлен 12 августа на поезде Москва — Кишинев. За состоянием 20-летнего молодого человека, получившего многочисленные травмы, на протяжении всего пути следил врач службы SMURD.

Он оказывал всю необходимую помощь для поддержания состояния пациента. На перроне столичного Железнодорожного вокзала пострадавшего ожидала бригада SMURD, которая доставила его в Институт скорой помощи для прохождения дальнейшего лечения.

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