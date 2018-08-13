В Лошицком парке спасатели вытащили мужчину из болота

На номер 101 11 августа в 15.43 поступило сообщение от мужчины о том, что он застрял в болотистой местности Лошицкого парка. «К месту происшествия были направлены подразделения МЧС. Для поиска был задействован квадрокоптер, налажено взаимодействие с работниками милиции и скорой помощи», — рассказали в управлении.