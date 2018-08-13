В Татарстане суд продлил домашний арест экс-главе Татфондбанка

Источник: РИА Новости

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Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. До 26 марта он содержался в СИЗО-2 в Казани. За время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь в медчасти СИЗО, трижды был госпитализирован. Кроме того, расследование по четырем эпизодам было завершено, дело по ним выделено в отдельное производство. Обвиняемый в полном объёме признал вину в инкриминируемых преступлениях. Приволжский районный суд Казани 26 января по ходатайству следствия изменил меру пресечения Мусину на домашний арест. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мусина продлена до 16 ноября», — сказал собеседник агентства.

Ранее суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого разрешить ему прогулки — по решению суда Мусин имеет право на одну прогулку в день с 13.00 до 15.00 часов.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.