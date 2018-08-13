СК возбудил дело после отравления 13 детей в лагере в Омской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 13 детей в летнем лагере в Омской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 13 детей в летнем лагере в Омской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
Региональный минздрав сообщил в субботу, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный»
«Следственными органами СК РФ по Омской области по факту выявления признаков пищевого отравления у 13 детей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в настоящее время в медицинском учреждении остаются шесть детей, их жизни ничто не угрожает, остальные дети выписаны, летний лагерь закрыт. «В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося, назначены медицинские и химическая экспертизы, изъяты документы о деятельности оздоровительного лагеря. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляется в сообщении.