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13:05 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после отравления 13 детей в лагере в Омской области

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 13 детей в летнем лагере в Омской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Источник: AP 2018

Региональный минздрав сообщил в субботу, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» 10—11 августа в инфекционный стационар госпитализированы десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. Отмечалось, что в лагере работают педиатры, терапевты и специалисты Роспотребнадзора, возбудитель вирусной кишечной инфекции у госпитализированных детей не обнаружен.

«Следственными органами СК РФ по Омской области по факту выявления признаков пищевого отравления у 13 детей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в настоящее время в медицинском учреждении остаются шесть детей, их жизни ничто не угрожает, остальные дети выписаны, летний лагерь закрыт. «В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося, назначены медицинские и химическая экспертизы, изъяты документы о деятельности оздоровительного лагеря. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляется в сообщении.

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