СК возбудил дело после отравления 13 детей в лагере в Омской области

Источник: AP 2018

Региональный минздрав сообщил в субботу, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» 10—11 августа в инфекционный стационар госпитализированы десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. Отмечалось, что в лагере работают педиатры, терапевты и специалисты Роспотребнадзора, возбудитель вирусной кишечной инфекции у госпитализированных детей не обнаружен.

«Следственными органами СК РФ по Омской области по факту выявления признаков пищевого отравления у 13 детей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК.