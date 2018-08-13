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14:09 (мск), источник: Нижегородская правда

Неопытная байкерша сбила троих детей в Нижегородской области

ДТП произошло в Ардатовском районе.

16-летняя мотоциклистка сбила четырех людей в Ардатовском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 12 августа в поселке Мухтолова на улице Зои Космодемьянской 16-летняя девушка на мотоцикле не справилась с управлением и врезалась в группу людей, идущих по краю обочины.

В результате ДТП пострадала сама неопытная байкерша, трое 15-летних девочек, а также 40-летняя женщина, которую пришлось госпитализировать.

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