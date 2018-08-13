Несовершеннолетняя мама Диана Морозова опять ушла из дома
В Дрогичинский РОВД обратилась мать 15-летней Дианы Морозовой. Она сообщила, что дочь ушла из дома в деревне Старомлыны 31 июля около 19 часов.
В Дрогичинский РОВД обратилась мать 15-летней Дианы Морозовой. Она сообщила, что дочь ушла из дома в деревне Старомлыны 31 июля около 19 часов.
Ее мобильный телефон отключен, местонахождение неизвестно. Школьница объявлена в розыск.
Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш напомнил, что Диана Морозова — известная беглянка:
— Она уходила из дома 7 раз. Находили ее в Орше, Барановичах, Ивацевичах, Лиде, последний раз Диана сбежала из дома в июне, нашли ее в Борисове. Диану опознала телезрительница программы Зона Х.
После того, как Диану привезли из Борисова, по инициативе милиции и матери девушки она была обследована в больнице. После окончания курса лечения Диана появилась дома ненадолго и опять сбежала. У девушки богатая фантазия, она склонна придумывать о себе истории, может представляться различными именами.
Напомним, у Дианы Морозовой есть ребенок. Она родила его в феврале. Опекунство оформила мать Дианы.