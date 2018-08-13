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13:27 (мск), источник: Nur.kz

Врачи в колонии Караганды ушли на корпоратив, оставив осужденного умирать

Забыли о клятве Гиппократа и ушли на корпоратив врачи медчасти исправительной колонии АК 159/7 в Караганде, а в это время в палате умирал заключенный Валерий Чупин, передает корреспондент NUR.KZ.

О халатном отношении к медицинским обязанностям со стороны младшего и среднего персонала медблока высказалась судья Шахтинского городского суда Алия Садыкова.

После того, как она вынесла приговор начальству колонии за пытки осужденного, подготовила и частное постановление в адрес прокуратуры Карагандинской области.

«Потерпевшему Валерию Чупину не была оказана своевременно медицинская помощь. Судом бесспорно установлено, что медицинским персоналом учреждения не была оказана медицинская помощь должным образом, тогда как Чупин нуждался в незамедлительной госпитализации в центральную больницу Шахтинска. Однако, несмотря на тяжелое состояние потерпевшего, медицинский персонал медчасти отправился на праздничный концерт», — указала судья.

Иными словами, сначала руководство колонии 7 дней не реагировало на умирающего Чупина. А когда и.о. начальника учреждения Баурбек Шотаев все же разрешил ему сходить в медчасть, то и там врачи отреагировали спустя рукава. Кроме того, судья указала в «частнике», что начальство сделало капитальный ремонт в отдельной секции в колонии, чтобы запутать следствие.

Осужденные по приказу руководства учреждения перекрасили двери и поменяли таблички. А когда проводился следственный эксперимент в колонии, свидетели путались, поскольку не могли узнать прежнюю обстановку. Судья поручила главе ДВД Карагандинской области и руководству прокуратуры принять меры в отношении ответственных лиц по двум фактам — неоказания медпомощи врачами и осуществлению ремонта в колонии.

Напомним, шутка в адрес педагога в школе на территории колонии стоила жизни арестанту Чупину. За плохое поведение его пытали другие осужденные-активисты. Он умер на восьмой день после побоев. Исполняющий обязанности руководителя колонии Баурбек Шотаев, сотрудник учреждения Виталий Зарецкий, а также шестеро осужденных осуждены к лишению свободы от 7 до 17 лет.

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