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13:19 (мск), источник: "Российская газета"

Жителя Урала осудили за досрочный выход на пенсию

В Челябинской области вынесли приговор по делу о досрочном выходе на пенсию по липовой справке о работе на вредном производстве. Предприимчивого лже-пенсионера признали виновным в мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ) и взыскали с него всю сумму причиненного Пенсионному фонду РФ ущерба, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

— Для получения льготной пенсии житель Магнитогорска зарегистрировался на постоянное место жительства в Нагайбакском районе, где не собирался проживать, и представил в местное управление Пенсионного фонда фиктивную справку о длительной работе на Челябинском кожевенном заводе, — сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Белозерова. — Указанный в ней стаж работы с 20 июня 1975 года по 19 августа 1991 года позволил ему получить досрочную пенсию и соответствующие социальные выплаты.

Стоит отметить, что кожевенное и меховое производство входят список 2 вредных производств, дающих право на получение досрочной пенсии. Мужчинам она предоставляется при наличии 12,5-летнего «вредного стажа» и общего стажа работы в 25 лет, а выход на пенсию для них возможен в возрасте 55 лет, чем и воспользовался осужденный.

Однако запутать контролирующие органы переменой жительства досрочному пенсионеру не удалось. В ходе проверки документов выяснилось, что справка липовая. Правда, к тому времени он успел безбедно пожить на пенсию почти два года, получив в общей сложности более 420 тысяч рублей. Теперь по решению суда их придется вернуть в казну.

В остальном приговор суда оказался достаточно мягким. За мошенничество при получении выплат в крупном размере магнитогорцу грозило наказание на срок до шести лет лишения свободы. Однако суд ограничился двумя годами условного срока.

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