Инцидент с брошенным в туалете новорожденным расследует полиция Костаная

«7 августа в областную больницу была доставлена 27-летняя женщина, родившая и оставившая в приемном отделении больницы ребенка. По факту оставления новорожденного проводится досудебное расследование. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы в областной родильный дом», — сообщили в ДВД.