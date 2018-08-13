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13:40 (мск), источник: Kazinform

Инцидент с брошенным в туалете новорожденным расследует полиция Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инцидент с новорожденным, найденным в ведре в Затобольской больнице прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 августа в областную больницу была доставлена 27-летняя женщина, родившая и оставившая в приемном отделении больницы ребенка. По факту оставления новорожденного проводится досудебное расследование. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы в областной родильный дом», — сообщили в ДВД.

Напомним, в поселке Затобольск Костанайской области 27-летняя девушка родила прямо в туалете больницы и выкинула новорожденного в ведро. Врачам удалось спасти ребенка. Факт подтвердил и прокомментировал главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

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