Инцидент с брошенным в туалете новорожденным расследует полиция Костаная
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инцидент с новорожденным, найденным в ведре в Затобольской больнице прокомментировали в
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инцидент с новорожденным, найденным в ведре в Затобольской больнице прокомментировали в
«7 августа в областную больницу была доставлена 27-летняя женщина, родившая и оставившая в приемном отделении больницы ребенка. По факту оставления новорожденного проводится досудебное расследование. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы в областной родильный дом», — сообщили в ДВД.
Напомним, в поселке Затобольск Костанайской области 27-летняя девушка родила прямо в туалете больницы и выкинула новорожденного в ведро. Врачам удалось спасти ребенка. Факт подтвердил и прокомментировал главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.