На Бухтарминском водохранилище во время грозы пропал мужчина

Спасателям 8-го подразделения ВРАОСО удалось найти лодку приблизительно в 3 километрах от последнего места дислокации пропавшего, но пока поиски мужчины результатов не дали. Как сообщили в департаменте по ЧС, за минувшие выходные в регионе утонули 2 человека. В Уланском районе близ села Айыртау мужская компания отдыхала на необорудованном пляже водохранилища «Алибастр». Один из отдыхающих отплыл далеко от берега и утонул.

Между тем, в Курчумском районе на озере Зайсан был обнаружен труп мужчины, 1970 года рождения, который еще 20 июля пропал вместе с мужчиной, 1975 года рождения, во время рыбной ловли. Последнего удалось найти в конце июля. А труп мужчины, 1970 года рождения, был обнаружен вчера местными рыбаками. Они передали информацию спасателям, и те в свою очередь извлекли труп из воды и передали его полиции.



Поиски в том же Курчумском районе на реке Черный Иртыш парня, 1999 года рождения, который утонул 29 июля при попытке спасения ребенка 2011 года рождения, пока результатов не дали.