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13:46 (мск), источник: Kazinform

На Бухтарминском водохранилище во время грозы пропал мужчина

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В поселке Октябрьский Зыряновского района на Бухтарминском водохранилище 49-летний мужчина в непогоду отправился вплавь на резиновой лодке и пропал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Об этом в службу спасения сообщили его приятели, с которыми он отдыхал.

Спасателям 8-го подразделения ВРАОСО удалось найти лодку приблизительно в 3 километрах от последнего места дислокации пропавшего, но пока поиски мужчины результатов не дали.

Как сообщили в департаменте по ЧС, за минувшие выходные в регионе утонули 2 человека. В Уланском районе близ села Айыртау мужская компания отдыхала на необорудованном пляже водохранилища «Алибастр». Один из отдыхающих отплыл далеко от берега и утонул.

Прибывшие после звонка в ЧС водолазы 5-го подразделения ВРАОСО обнаружили тело приблизительно на 6-метровой глубине в 12 метрах от берега. Спасатели извлекли труп и передали его сотрудникам полиции.

Между тем, в Курчумском районе на озере Зайсан был обнаружен труп мужчины, 1970 года рождения, который еще 20 июля пропал вместе с мужчиной, 1975 года рождения, во время рыбной ловли. Последнего удалось найти в конце июля. А труп мужчины, 1970 года рождения, был обнаружен вчера местными рыбаками. Они передали информацию спасателям, и те в свою очередь извлекли труп из воды и передали его полиции.

Поиски в том же Курчумском районе на реке Черный Иртыш парня, 1999 года рождения, который утонул 29 июля при попытке спасения ребенка 2011 года рождения, пока результатов не дали.

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