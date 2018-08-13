Экс-полицейского из Башкирии осудят за взятки и махинации на 7 млн рублей

Прокуратура республики обвиняет 36-летнего бывшего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике и 60-летнего бывшего главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района, в зависимости от степени участия в преступлениях, во взяточничестве, превышении должностных полномочий и махинациях с землёй. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Следствие считает, что в 2011 году за отказ в возбуждении уголовного дела полицейский получил через посредника взятку в 600 тысяч рублей и снегоход, стоимостью более 230 тысяч рублей. В том же году сотрудник МВД истребовал у главы Николаевского сельсовета похозяйственны книги, куда внёс «липовые» данные о том, что у его жены и тёщи имеются 30 соток земли в деревне Ушаково. Данные участки, стоимость более полумиллиона рублей, были оформлены в собственность родственников полицейского.

С 2014 по 2016 годы сотрудник регионального МВД и его тесть — глава Дмитриевского сельсовета Уфимского района, путём махинаций вывели из муниципальной собственности 23 га земли под Уфой. Ущерб от мошеннических действий превысил 1,4 млн рублей. Позже сотрудник органов незаконно завладел землей стоимостью свыше 5,7 млн рублей в деревне Нурлино.

В 2017 году обвиняемых родственников уволили. Они не признали вину. Сейчас экс-полицейский находится под стражей.