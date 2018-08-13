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13:26 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде пьяный мужчина упал с Юбилейного моста в Преголю

Пострадавшего спасли и отвезли в больницу.

В Калининграде пьяный мужчина едва не погиб, упав в Преголю с Юбилейного моста. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл около полуночи с 11 на 12 августа в районе ул. Эпроновской. Нетрезвый мужчина упал с моста в воду и не мог выбраться на берег. Очевидцы сообщили о случившемся в службу «112». Прибывшие на место городские спасатели извлекли пострадавшего из воды и передали медикам.

Пострадавшим оказался 49-летний житель Черняховска. Мужчину, наглотавшегося воды, госпитализировали в ЦГКБ.

На следующий день, 12 августа, после обеда в районе Медового моста в Преголю упал другой человек. Его достали из воды очевидцы. Никакой помощи калининградцу не потребовалось — он самостоятельно покинул место происшествия. По словам свидетелей, мужчина был пьян.

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