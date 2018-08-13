В Калининграде пьяный мужчина упал с Юбилейного моста в Преголю

В Калининграде пьяный мужчина едва не погиб, упав в Преголю с Юбилейного моста. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл около полуночи с 11 на 12 августа в районе ул. Эпроновской. Нетрезвый мужчина упал с моста в воду и не мог выбраться на берег. Очевидцы сообщили о случившемся в службу «112». Прибывшие на место городские спасатели извлекли пострадавшего из воды и передали медикам.

Пострадавшим оказался 49-летний житель Черняховска. Мужчину, наглотавшегося воды, госпитализировали в ЦГКБ.