Хоронившие отца алматинцы застряли в лифте: один из них упал в шахту

Тогда, по его словам, были похороны его отца. В этот лифт он зашел со своими братьями и телом отца. Они застряли между пятым и четвертым этажами.

«Мы начали паниковать, кричать, чтобы нас услышали и нажимать на все кнопки. Потом мы открыли дверь. Первым вылез из шахты родственник, после мой брат, а за ними я стал вылазить и, поскользнувшись, упал в лифтовую шахту. А потом я ничего помню. В скорой врачи привели меня в сознание», — сказал мужчина.

Ринат Тогжанов рассказал, что ехал в Алматы из Усть-Каменогорска вместе с 80-летним больным отцом для лечения. Однако, в пути пожилой человек скончался. Родные привезли его в Алматы, чтобы похоронить.

Комментируя состояние пациента, исполняющий обязанности заведующий политравмы ГКБ № 7 Арман Байболов, сообщил, что 33-летний Ринат Тогжанов поступил в больницу 7 августа в 9.40 в крайне тяжелом состоянии.