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14:17 (мск), источник: Tengrinews

Хоронившие отца алматинцы застряли в лифте: один из них упал в шахту

Мужчина, упавший в шахту лифта в Алматы, рассказал подробности ЧП, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как пояснил 33-летний Ринат Тогжанов, ЧП произошло 7 августа в микрорайоне «Акбулак».

Тогда, по его словам, были похороны его отца. В этот лифт он зашел со своими братьями и телом отца. Они застряли между пятым и четвертым этажами.

«Мы начали паниковать, кричать, чтобы нас услышали и нажимать на все кнопки. Потом мы открыли дверь. Первым вылез из шахты родственник, после мой брат, а за ними я стал вылазить и, поскользнувшись, упал в лифтовую шахту. А потом я ничего помню. В скорой врачи привели меня в сознание», — сказал мужчина.

Ринат Тогжанов рассказал, что ехал в Алматы из Усть-Каменогорска вместе с 80-летним больным отцом для лечения. Однако, в пути пожилой человек скончался. Родные привезли его в Алматы, чтобы похоронить.

Комментируя состояние пациента, исполняющий обязанности заведующий политравмы ГКБ № 7 Арман Байболов, сообщил, что 33-летний Ринат Тогжанов поступил в больницу 7 августа в 9.40 в крайне тяжелом состоянии.

«Ему был поставлен диагноз — сочетанная политравма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, перелом с 4 по 10 ребер слева, тупая травма живота, разрыв селезенки. При поступлении в больницу ему была проведена операция. После операции он был переведен в отделение реанимации, через трое суток его перевели в отделение политравмы. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. Он в сознании, адекватен. Готовим к операции костей левой голени и левого предплечья. Будем вставлять пластину. Примерно 10 дней будет находиться», — сказал врач.

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