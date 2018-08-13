Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция общества на поднятие пенсионного возраста дошла до Путина
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Государственные пенсии скоро могут быть отменены: Володин
Умер актёр "Улиц разбитых фонарей" - СМИ
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Фанаты удивились внешности 60-летней Яковлевой - фото
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
В России стали меньше строить торговых центров
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14:50 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге из психбольницы сбежали двое ранее судимых мужчин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Двое мужчин, ранее судимых за кражи и незаконный оборот наркотиков, в понедельник утром сбежали из петербургской психбольницы имени Скворцова-Степанова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

По данным источника, в понедельник медперсонал городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова обнаружил отсутствие двоих пациентов, проходивших принудительное лечение.

«Побег совершили 19-летний мужчина, судимый пять раз за кражи и грабёж, и 29-летний трижды судимый за незаконный оборот наркотиков», — сказал собеседник агентства.

Информацию о поиске пациентов РИА Новости подтвердили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Полицией приняты меры к розыску и задержанию граждан, самовольно покинувших медучреждение», — сказал представитель ведомства.

Все новости региона
 Прокуратура проверит видео с пролетом вертолета под мостом в Петербурге
В Петербурге завершено расследование убийства офицера ФСИН
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Смертельные ласки: как убивает собачья слюна
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
Почему Каспийское море нельзя назвать ни морем, ни озером?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
«Большая загадка Моисея». Археологи заново открывают Библию
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Спорт
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта Объединенный чемпионат Европы проходил с 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором состоялся легкоатлетический турнир
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь