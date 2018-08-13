В Петербурге из психбольницы сбежали двое ранее судимых мужчин
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Двое мужчин, ранее судимых за кражи и незаконный оборот наркотиков, в понедельник утром сбежали из петербургской психбольницы имени
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Двое мужчин, ранее судимых за кражи и незаконный оборот наркотиков, в понедельник утром сбежали из петербургской психбольницы имени
По данным источника, в понедельник медперсонал городской психиатрической больницы № 3 имени
«Побег совершили 19-летний мужчина, судимый пять раз за кражи и грабёж, и 29-летний трижды судимый за незаконный оборот наркотиков», — сказал собеседник агентства.
Информацию о поиске пациентов РИА Новости подтвердили в ГУ МВД по