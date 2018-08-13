В Серове без воды и света остались сотни домов и тысячи свердловчан

В Свердловской области в результате аварии на электросетях сотни домов остались без света, также произошло отключение нескольких насосных станций и котельных в Серовском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального управления гражданской защиты.

В управлении уточнили, что технологическое отключение электроэнергии произошло в 08:39 по местному времени (06:39 по мск). Без электроэнергии остался район Шамотки города Серова, а также частично посёлки Самский и Советский, то есть порядка 370 домов и около двух тысяч жителей. Без электроэнергии также остался «Серовский детский дом-школа».

Также без света остались несколько насосных станций и две котельные, в результате чего произошло отключение холодного и горячего водоснабжения. Без ГВС остались «Серовский детский дом-школа» и 44 дома (порядка 6800 человек), а без ХВС два детских сада, школа и 181 дом (более 2300 человек).

Последствия аварии были устранены в 13:00 по местному времени (в 11:30 по мск). На данный момент электроснабжение, а также подача холодной и горячей воды осуществляются в полном объёме.