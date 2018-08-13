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13:56 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге загорелось общежитие завода, есть погибший

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Десять человек пострадали, еще один погиб при пожаре, который в понедельник произошел в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточной поступило в 11:35 по местному времени (9:35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано.

«За медицинской помощью обратились десять человек, в том числе один ребенок. Двое отправлены в областной токсикоцентр. По факту был найден один погибший», — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте ЧП работало пять бригад скорой помощи, из них две реанимационных.

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