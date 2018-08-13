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16:24 (мск), источник: ТАСС

Страус напал на работника зоопарка Пензы

ПЕНЗА, 13 августа. /ТАСС/. Нападение страуса на убиравшего вольер работника зоопарка Пензы, которое запечатлено на опубликованном в социальных сетях видео, произошло из-за того, что мужчина нарушил должностные инструкции по уходу за птицей. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный ветеринарный врач пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как страус набрасывается на сотрудника зоопарка, зашедшего в вольер к птице. При этом страус топчет человека и бросает его из стороны в сторону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Работник нарушил должностные инструкции, он не должен был входить один в вольер», — сказал Солодков.

Согласно инструкциям, в вольер со страусами должны входить два человека, у одного из которых должен быть своеобразный щит, превышающий рост страуса. В этом случае птица не станет нападать на человека, добавил главный ветеринарный врач зоопарка.

По его словам, вес взрослого страуса составляет около 120 кг. «Я осмотрел пострадавшего сотрудника. Он отказался от госпитализации», — сказал Солодков.

Он сообщил, что пострадавший мужчина продолжает работать в зоопарке, ему объявят выговор.

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