Страус напал на работника зоопарка Пензы

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как страус набрасывается на сотрудника зоопарка, зашедшего в вольер к птице. При этом страус топчет человека и бросает его из стороны в сторону.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-50189302&id=456267059&hash=b4173bd4647345e3&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Работник нарушил должностные инструкции, он не должен был входить один в вольер», — сказал Солодков.

Согласно инструкциям, в вольер со страусами должны входить два человека, у одного из которых должен быть своеобразный щит, превышающий рост страуса. В этом случае птица не станет нападать на человека, добавил главный ветеринарный врач зоопарка.

По его словам, вес взрослого страуса составляет около 120 кг. «Я осмотрел пострадавшего сотрудника. Он отказался от госпитализации», — сказал Солодков.