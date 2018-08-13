Хулиган устроил стрельбу по отдыхающим на Березине — против него возбудили уголовное дело

Как выяснилось, 47-летний житель деревни Снуя в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать отдыхавшим на реке минчанам, а затем четырежды выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону отдыхающих, в том числе один раз по палатке, рассказали в Следственном комитете. После этого хулиган ретировался.