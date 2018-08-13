Хулиган устроил стрельбу по отдыхающим на Березине — против него возбудили уголовное дело
Инцидент произошел ночью 11 августа. В милицию сообщили о том, что на берегу Березины некий мужчина угрожает отдыхающим оружием.
Инцидент произошел ночью 11 августа. В милицию сообщили о том, что на берегу Березины некий мужчина угрожает отдыхающим оружием.
Как выяснилось, 47-летний житель деревни Снуя в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать отдыхавшим на реке минчанам, а затем четырежды выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону отдыхающих, в том числе один раз по палатке, рассказали в Следственном комитете. После этого хулиган ретировался.
Позже он был задержан. Объяснить причины своих действий мужчина, ссылаясь на свое состояние, не смог.
Сейчас продолжаются следственные действия, по окончании которых будет дана окончательная квалификация действиям фигуранта.