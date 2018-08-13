В Перми восстанавливают подъезд дома, повреждённый взрывом бытового газа

Подрядчик приступил к восстановлению несущих конструкций подъезда дома по улице Архитектора Свиязева 50/1, пострадавшего при взрыве бытового газа.

В фонде капремонта по Пермскому краю рассказали, что работы проводит подрядная организация «НЬЮ ГРАУНД». Восстановление подъезда обойдётся в 2,3 миллиона рублей. Подрядчик должен закончить реконструкцию не позднее 21 сентября этого года.

«Если собственники дома уплачивают взносы на капремонт, то в случае возникновения чрезвычайной ситуации фонд имеет право в срочном порядке и без проведения конкурсных процедур выбрать подрядчика из Реестра квалифицированных подрядных организаций для оперативного устранения последствий аварии», — пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.

Все необходимые документы на разработку проекта и выполнение работ поступили в Фонд 26 июня. По заказу администрации подрядная организация ЗАО «ПИРС» выполнила обследование технического состояния дома и разработала задание на проектирование.