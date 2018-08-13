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14:24 (мск), источник: ИА REGNUM

В Омской области жители Тары получают воду по расписанию: введён режим ЧС

Водоснабжение в Таре планируют восстановить сегодня до 24:00 по местному времени.

В городе Тара (Омская область) 11 августа на водонапорной башне остановился насос из-за отсутствия воды в резервуаре. Вода горожанам подаётся по графику, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 августа, в областном правительстве. Введён режим ЧС муниципального уровня.

По информации регионального минстроя, ночью в течение шести часов в Таре работает маломощный резервный насос. Утром вода подаётся населению в течение шести часов. Однако напор небольшой, так как давление в системе низкое.

В минстрое и в администрации Тарского района пояснили, что планируют восстановить водоснабжение 13 августа до 24:00:

ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в такой ситуации находится весь город. Это порядка 28 тыс. человек.

Напомним, крупная авария, в результате которой без воды и света остались сотни домов и тысячи человек, произошла 13 августа в Серовском городском округе (Свердловская область). Последствия аварии были устранены в 13:00 по местному времени.

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