В Омской области жители Тары получают воду по расписанию: введён режим ЧС
Водоснабжение в Таре планируют восстановить сегодня до 24:00 по местному времени.
Водоснабжение в Таре планируют восстановить сегодня до 24:00 по местному времени.
В городе Тара (Омская область) 11 августа на водонапорной башне остановился насос
По информации регионального минстроя, ночью в течение шести часов в Таре работает маломощный резервный насос. Утром вода подаётся населению в течение шести часов. Однако напор небольшой, так как давление в системе низкое.
В минстрое и в администрации Тарского района пояснили, что планируют восстановить водоснабжение 13 августа до 24:00:
ИА REGNUM в
Напомним, крупная авария, в результате которой без воды и света остались сотни домов и тысячи человек, произошла 13 августа в Серовском городском округе (Свердловская область). Последствия аварии были устранены в 13:00 по местному времени.