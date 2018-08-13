Завершено расследование убийства офицера ФСИН в Петербурге

По версии следствия, в конце 2016 года к Садыкову обратился его знакомый Сергей Мойсеенко, являющийся замглавы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Моисеенко предложил Садыкову убить своего подчиненного, чтобы скрыть коррупционные преступления. Второго марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине во Всеволожском районе Ленинградской области, выстрелил в него не менее 7 раз. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался 7 марта 2017 года.