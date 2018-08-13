Завершено расследование убийства офицера ФСИН в Петербурге
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про
По версии следствия, в конце 2016 года к Садыкову обратился его знакомый Сергей Мойсеенко, являющийся замглавы УФСИН России по
«В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд», — говорится в сообщении.
Он предстанет перед судом по обвинению в «убийстве», а также «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».