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14:28 (мск), источник: Noi.md

Загорелся автомобиль с пятью пассажирами

Сегодня ночью пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в автомобиле марки Ford Focus, находившемся вблизи населенного пункта.

Кырнэцень Каушанского района. Звонок в службу спасения 112 поступил в 00:27.

По данным ГИЧС, загорелся автомобиль, в котором ехали пять человек, включая годовалого ребенка. Они направлялись из Украины в Кишинев.

Пожарным Каушанского района удалось ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью сгорел.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства и окончательную причину пожара предстоит установить специалистам.

За последние сутки спасатели и пожарные провели 31 спасательную операцию.

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