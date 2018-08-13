Загорелся автомобиль с пятью пассажирами
Сегодня ночью пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в автомобиле марки Ford Focus, находившемся вблизи населенного пункта.
Сегодня ночью пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в автомобиле марки Ford Focus, находившемся вблизи населенного пункта.
Кырнэцень Каушанского района. Звонок в службу спасения 112 поступил в 00:27.
По данным ГИЧС, загорелся автомобиль, в котором ехали пять человек, включая годовалого ребенка. Они направлялись из Украины в Кишинев.
Пожарным Каушанского района удалось ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью сгорел.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства и окончательную причину пожара предстоит установить специалистам.
За последние сутки спасатели и пожарные провели 31 спасательную операцию.