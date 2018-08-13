В Мотовилихе ликвидируют аварию на газопроводе

В настоящее время на аварийном участке ведутся восстановительные работы. Специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» производят демонтаж дорожных плит и повреждённого газопровода, чтобы смонтировать новый участок и провести пуск газа. Работы начались 13 августа. Повторный пуск газа в дома будет возможен только после проведения этих мероприятий. О сроках окончания работ будет сообщено отдельно.