Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Поклонская тайно вышла замуж за Соловьева
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
60-летняя Яковлева перестала следить за собой - мнение фанатов
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
В России стали меньше строить торговых центров
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14:55 (мск), источник: NewsKo

В Мотовилихе ликвидируют аварию на газопроводе

В Мотовилихинском районе города Перми произошла авария на частном газопроводе в микрорайонах ИВА-1 и ИВА Спортивная. Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время на аварийном участке ведутся восстановительные работы. Специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» производят демонтаж дорожных плит и повреждённого газопровода, чтобы смонтировать новый участок и провести пуск газа. Работы начались 13 августа. Повторный пуск газа в дома будет возможен только после проведения этих мероприятий. О сроках окончания работ будет сообщено отдельно.

Все новости региона
Века странствий: Калмыкия и её народ
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь