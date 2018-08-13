В Воронежской области полиция задержала устроившего смертельное ДТП водителя

Источник: РИА "Воронеж"

В Подгоренском районе полиция задержала водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в воскресенье, 12 августа. Задержанным оказался 33-летний местный житель, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 13 августа.

Авария произошла около 22:00 на автодороге Подгоренский — Андреевка. На 5-м км автодороги водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 32-летнего жителя Подгоренского района. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.