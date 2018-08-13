В Воронежской области полиция задержала устроившего смертельное ДТП водителя
Правоохранители выясняют, был ли мужчина пьян.
Правоохранители выясняют, был ли мужчина пьян.
В Подгоренском районе полиция задержала водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в воскресенье, 12 августа. Задержанным оказался 33-летний местный житель, сообщила
Авария произошла около 22:00 на автодороге Подгоренский — Андреевка. На 5-м км автодороги водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 32-летнего жителя Подгоренского района. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Полицейские проводят проверку, в частности — был ли водитель легковушки пьян в момент ДТП, и устанавливают все обстоятельства происшествия.