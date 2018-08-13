Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина определилась с судьбой захваченного судна России
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
60-летняя Яковлева перестала следить за собой - мнение фанатов
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14:58 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку после пожара в общежитии завода в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту крупного пожара в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в Екатеринбурге, в котором десять человек пострадали и один погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11:35 по местному времени (9:35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщали, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

«По сообщению о возгорании в общежитии по улице Восточная в Екатеринбурге и гибели человека следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга областного СКР организована проверка, на месте происшествия работают следователь СКР, пожарные из МЧС и полиция. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются точные очаг и причины возгорания», — говорится в сообщении.

Все новости региона
 СК начал проверку после пожара в общежитии завода в Екатеринбурге
В Екатеринбурге загорелось общежитие завода, есть погибший
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь