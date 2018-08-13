СК начал проверку после пожара в общежитии завода в Екатеринбурге

Источник: РИА Новости

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11:35 по местному времени (9:35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщали, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.