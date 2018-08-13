Суд поставил точку в деле новосибирского коллекционера оружия

Источник: Вести - Новосибирск

На скамье подсудимых — новосибирский коллекционер. Собирать оружие Андрей Шадринцев начал восемь лет назад, оформил специальную лицензию. Запчасти для пистолетов заказал по интернету.

Второго августа 2017 года он получил почтовое отправление, в котором находилась основная часть огнестрельного оружия. Шадринцев был задержан возле почтового отделения. Елена Балмаева прокурор

Посылка была из Украины, в ней — ствол от пистолета Макарова. Сразу после задержания сотрудники ФСБ нагрянули с обыском домой к коллекционеру, там нашли и другие запчасти от оружия — затворные рамы, стволы и 58 патронов разного калибра. Лицензии на хранение и приобретение такого арсенала у Шадринцева не было, считает следствие. Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Хищение боеприпасов». Свою вину коллекционер не признал, заявил — скупал запчасти для коллекции: стрелять из таких пистолетов невозможно.

Андрей Шадринцев, подсудимый: «На данной странице продаются макеты — обваренные, не представляющие никакой опасности, такие же макеты мы покупаем в магазинах нашего города».

Экспертиза ГУВД показала: запчасти — не макеты. Если собрать из них пистолет, то из него можно будет стрелять. Этим доводам поверил и суд. Приговор коллекционеру — четыре года колонии общего режима. Государству он выплатит штраф — 70 тысяч рублей. Арестовали Андрея Шадринцева прямо в зале суда.