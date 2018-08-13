Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина определилась с судьбой захваченного судна России
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
60-летняя Яковлева перестала следить за собой - мнение фанатов
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
15:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Суд поставил точку в деле новосибирского коллекционера оружия

В деле новосибирского коллекционера оружия служители Фемиды сегодня поставили точку. Приговор огласили в Дзержинском районном суде.

Источник: Вести - Новосибирск

На скамье подсудимых — новосибирский коллекционер. Собирать оружие Андрей Шадринцев начал восемь лет назад, оформил специальную лицензию. Запчасти для пистолетов заказал по интернету.

Второго августа 2017 года он получил почтовое отправление, в котором находилась основная часть огнестрельного оружия. Шадринцев был задержан возле почтового отделения.
Елена Балмаева
прокурор

Посылка была из Украины, в ней — ствол от пистолета Макарова. Сразу после задержания сотрудники ФСБ нагрянули с обыском домой к коллекционеру, там нашли и другие запчасти от оружия — затворные рамы, стволы и 58 патронов разного калибра. Лицензии на хранение и приобретение такого арсенала у Шадринцева не было, считает следствие. Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Хищение боеприпасов». Свою вину коллекционер не признал, заявил — скупал запчасти для коллекции: стрелять из таких пистолетов невозможно.

Андрей Шадринцев, подсудимый: «На данной странице продаются макеты — обваренные, не представляющие никакой опасности, такие же макеты мы покупаем в магазинах нашего города».

Экспертиза ГУВД показала: запчасти — не макеты. Если собрать из них пистолет, то из него можно будет стрелять. Этим доводам поверил и суд. Приговор коллекционеру — четыре года колонии общего режима. Государству он выплатит штраф — 70 тысяч рублей. Арестовали Андрея Шадринцева прямо в зале суда.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Подсудимый уже заявил — обязательно будет обжаловать приговор, с ним он категорически не согласен. Неизвестна теперь также судьба коллекции его оружия — по его словам, в ближайшее время эту коллекцию полностью изымет Росгвардия».

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь