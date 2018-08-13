В Ростове оправдали автоледи на Audi R8: дело закрыли после экспертизы

В Ростове-на-Дону зарыли дело в отношении автоледи, которая на Audi R8 насмерть сбила пешехода. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 октября на Шолохова.

Экспертиза установила, что девушка не могла вовремя затормозить перед пешеходом, который вышел на дорогу. Таким образом, 29-летнюю девушку оправдали.

О результатах расследования рассказали в областном управлении МВД: «Была проведена автотехническая экспертиза, которая показала, что водитель не располагала технической возможностью остановить транспортное средство при обнаружении пешехода на проезжей части».