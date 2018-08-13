В Ростове оправдали автоледи на Audi R8: дело закрыли после экспертизы
В октябре на проспекте Шолохова под колесами спорткара погиб пешеход. После автотехнической экспертизы дело закрыли.
В октябре на проспекте Шолохова под колесами спорткара погиб пешеход. После автотехнической экспертизы дело закрыли.
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Экспертиза установила, что девушка не могла вовремя затормозить перед пешеходом, который вышел на дорогу. Таким образом, 29-летнюю девушку оправдали.
О результатах расследования рассказали в областном управлении МВД: «Была проведена автотехническая экспертиза, которая показала, что водитель не располагала технической возможностью остановить транспортное средство при обнаружении пешехода на проезжей части».
Также сегодня произошла на трассе М-4 «Дон» — фура влетела в дерево. Об этом «Дон-ТР» сообщили очевидцы.