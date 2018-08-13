В Воронежской области нашлась пропавшая 32-летняя девушка

32-летнюю девушку, исчезнувшую из хутора Вакуловка Россошанского района, нашли живой и здоровой. По последним сведениям, она сама вернулась домой, как только узнала, что родные ее ищут.

— Найдена, жива! — рассказали представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». — Всем огромное спасибо за проделанную работу! Отдельно — россошанской полиции.