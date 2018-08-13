В Воронежской области нашлась пропавшая 32-летняя девушка
Она сама вернулась домой, когда узнала, что родные ее ищут.
Она сама вернулась домой, когда узнала, что родные ее ищут.
32-летнюю девушку, исчезнувшую из хутора Вакуловка Россошанского района, нашли живой и здоровой. По последним сведениям, она сама вернулась домой, как только узнала, что родные ее ищут.
— Найдена, жива! — рассказали представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». — Всем огромное спасибо за проделанную работу! Отдельно — россошанской полиции.
Напомним, девушка покинула дом 3 августа. С тех пор о ней не было никаких сведений. 8 августа представители «Лиза Алерт Воронеж» объявили о начале поисков. Потребовалось три дня, чтобы появились обнадеживающие сведения.