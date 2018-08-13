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15:23 (мск), источник: dostup1.ru

Уральского предпринимателя освободили от наказания за мошенничество на 200 млн

Приговор — 3 года колонии-поселения — потерпевшие и прокурор сочли чрезмерно мягким, однако такого решения они и совсем не ждали.

Челябинский областной суд изменил приговор предпринимателю из Свердловской области, признанному виновным в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 200 млн рублей и ложном доносе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по версии следствия, будучи директором производственно-коммерческой фирмы «Металлополимер», Антон Гулынин с сообщником заключали договоры лизинга, не имея намерений поставлять и получать имущество. Соучастники создавали видимость выполнения принятых на себя обязательств по сделкам и добивались добровольной передачи денежных средств в полном объеме. Ущерб свыше 200 млн рублей был причинен шести лизинговым компаниям. Чтобы избежать уголовной ответственности, Гулынин сообщил полиции о том, что неизвестное лицо тайно похитило оборудование на указанную сумму.

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Каслинский горсуд 9 апреля признал Антона Гулынина виновным в пяти эпизодах мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 3 статьи 159.4 УК РФ), назначив ему наказание в виде 3 лет колонии-поселения.

Кроме того, мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 2 статьи 159.4 УК РФ) и заведомо ложном доносе о совершении преступления (часть 1 статьи 306 УК РФ). За эти преступления Гулынин был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд также взыскал в пользу одной из пострадавших фирм материальный ущерб — более 1,9 млн рублей.

«Приговор обжаловали прокурор и представители потерпевших, посчитавшие его чрезмерно мягким и не соответствующим тяжести совершенных преступлений. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке 10 августа, освободила виновного от наказания в виде 3 лет лишения свободы в связи с фактическим его отбытием», — сообщила Агентству новостей «Доступ» официальный представитель ЧОС Наталья Прохорова.

На основании изменений в уголовном законодательстве осужденному зачтено время содержания его под стражей при производстве по уголовному делу с 7 апреля 2016 года по 13 июля 2018 года в срок лишения свободы из расчета один день за два дня поселения, пояснила она.

Приговор вступил в законную силу.

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