Молдаванин оказался среди семи утонувших во время шторма в Болгарии

Из-за сильного шторма 11—12 августа утонуло семь человек — трое детей и четверо взрослых. На пляже города Приморско погиб 24-летний турист из Молдовы. Молодой человек заплыл далеко в море и исчез в воде. На том же пляже ушел под воду и 27-летний житель города Пловдив, приехавший в выходные окунуться в море. В Бургасе в воскресенье утром море вынесло на пляжи тела двух мужчин.