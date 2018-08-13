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15:40 (мск), источник: Noi.md

Молдаванин оказался среди семи утонувших во время шторма в Болгарии

Турист из Молдовы утонул в Черном море в Болгарии. Минувшие выходные стали в Болгарии рекордными по числу утонувших в море людей.

Из-за сильного шторма 11—12 августа утонуло семь человек — трое детей и четверо взрослых. На пляже города Приморско погиб 24-летний турист из Молдовы. Молодой человек заплыл далеко в море и исчез в воде. На том же пляже ушел под воду и 27-летний житель города Пловдив, приехавший в выходные окунуться в море. В Бургасе в воскресенье утром море вынесло на пляжи тела двух мужчин.

Один из них утонул на южном пляже Солнечного берега, а другой на северном пляже. Через несколько часов в море в километре от берега вблизи Дуранкулак были выловлены тела троих детей. Подростки пошли искупать и не смогли спастись.

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