Молдаванин оказался среди семи утонувших во время шторма в Болгарии
Турист из Молдовы утонул в Черном море в Болгарии. Минувшие выходные стали в Болгарии рекордными по числу утонувших в море людей.
Турист из Молдовы утонул в Черном море в Болгарии. Минувшие выходные стали в Болгарии рекордными по числу утонувших в море людей.
Один из них утонул на южном пляже Солнечного берега, а другой на северном пляже. Через несколько часов в море в километре от берега вблизи Дуранкулак были выловлены тела троих детей. Подростки пошли искупать и не смогли спастись.