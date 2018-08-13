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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске арестовали водителя, по вине которого в аварии погиб ребенок

Он пытался затормозить перед остановившимся транспортом и вылетел на встречку.

Жуткая авария произошла в минувшие выходные в центре города. Около 19 часов субботы на улице 10 лет Октября столкнулись грузовик и «Хендай». Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла. Ехавшую за рулем «Хендая» 34-летнюю женщину и двоих ее детей — 2-летнюю дочку и новорожденного сынишку — увезли в больницу. Позднее стало известно, что мальчика врачи спасти не смогли — он скончался от полученных травм.

— Осмотр место происшествия показал, что ДТП произошло при неблагоприятных погодных условиях — проезжая часть была мокрой из-за дождевых осадков, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД. — Водитель оказался на встречной полосе после экстренного торможения — чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди идущим транспортным средством.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ответить за гибель крохи в жуткой аварии предстоит 25-летнему шоферу грузовика.

По данным полиции, водитель «газели» в момент происшествия был трезв. Он уроженец Казахстана и постоянного места жительства в нашей стране не имеет, поэтому силовики обратились в суд с ходатайством об его аресте. Ждать суда мужчина будет в СИЗО. Ему, кстати, грозит до 5 лет тюрьмы.

— В рамках возбужденного уголовного дела проводятся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, — добавили в ведомстве.

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