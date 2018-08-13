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15:54 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Танайка в Татарстане после сброса неочищенных канализационных сточных вод, сообщает региональное управление СК.

«В реке Танайка у одноименного села Елабужского района 18 июля в результате сброса сточных вод произошла массовая гибель рыбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибло не менее 1,8 тысячи карасей, карпов и щук размером от 5 до 35 сантиметров. В ходе обследования водоохранной зоны реки в районе поселка Радужный города Елабуги был обнаружен сброс неочищенных канализационных сточных вод, которые предположительно и стали причиной отравления рыбы, добавили в СК.

Устанавливаются все обстоятельства, был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебная экологическая экспертиза.

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