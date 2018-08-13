Пирушка закончилась перестрелкой из травмата на Верхней Набережной в Иркутске

Вчера вечером, 12 августа, у рестобара Kiss неизвестные устроили стрельбу. Мужчины, посетители ресторана, сидели и распивали спиртные напитки, после чего между ними начался конфликт, который они решили разрешить на улице путем перестрелки из травматического оружия. По данным полиции, никто не пострадал, проводится доследственная проверка.