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16:30 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Пирушка закончилась перестрелкой из травмата на Верхней Набережной в Иркутске

Никто не пострадал.

Вчера вечером, 12 августа, у рестобара Kiss неизвестные устроили стрельбу. Мужчины, посетители ресторана, сидели и распивали спиртные напитки, после чего между ними начался конфликт, который они решили разрешить на улице путем перестрелки из травматического оружия. По данным полиции, никто не пострадал, проводится доследственная проверка.

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