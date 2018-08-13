В Краснодаре в жилом микрорайоне нашли артиллерийский снаряд времен войны
Снаряд обнаружили в августе на улице Покрышкина.
Снаряд обнаружили в августе на улице Покрышкина.
В полицию Краснодара обратились рабочие строительной фирмы, которые при проведении земельных работ на улице Покрышкина обнаружили предмет, похожий на боеприпас.
На место происшествия прибыли сотрудники
Саперы ОМОН перевезли представлявший реальную опасность для жизни и здоровья граждан боеприпас в специальное место и уничтожили его накладным зарядом, сообщает