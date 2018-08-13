В Краснодаре в жилом микрорайоне нашли артиллерийский снаряд времен войны

В полицию Краснодара обратились рабочие строительной фирмы, которые при проведении земельных работ на улице Покрышкина обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Специалисты обследовали находку и установили, что это — 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.