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16:15 (мск), источник: Kazinform

Пропавших в Рудном трёх девочек-подростков нашли в Темиртау

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Рудненских школьниц, пропавших 12 августа, полицейские нашли в городе Темиртау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Kazinform

О том, что трое подростков пропали без вести, сообщили в УВД города Рудного матери девочек. Также в социальных сетях была разослана распечатка с данными пропавших девочек. По словам женщин, их дети 12 августа ушли из дома в обеденное время.

«В течение суток полицейские проводили розыск трех несовершеннолетних. В итоге оперативники нашли школьниц при въезде в город Темиртау. Они ехали на рейсовом автобусе в город Шымкент», — прокомментировали в ДВД.

В настоящее время стражи порядка доставляют девочек домой в город Рудный.

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