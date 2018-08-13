Пропавших в Рудном трёх девочек-подростков нашли в Темиртау
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Рудненских школьниц, пропавших 12 августа, полицейские нашли в городе Темиртау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Рудненских школьниц, пропавших 12 августа, полицейские нашли в городе Темиртау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
О том, что трое подростков пропали без вести, сообщили в УВД города Рудного матери девочек. Также в социальных сетях была разослана распечатка с данными пропавших девочек. По словам женщин, их дети 12 августа ушли из дома в обеденное время.
«В течение суток полицейские проводили розыск трех несовершеннолетних. В итоге оперативники нашли школьниц при въезде в город Темиртау. Они ехали на рейсовом автобусе в город Шымкент», — прокомментировали в ДВД.
В настоящее время стражи порядка доставляют девочек домой в город Рудный.