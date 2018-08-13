Суд огласил приговор по делу об избиении журналиста Чалого

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Суд Центрального района Минска огласил приговор двум минчанам, которые обвиняются в избиении журналиста Сергея Чалого и его друга Анатолия Соколовского — фигуранты дела признаны виновными и им назначены реальные сроки.

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Инцидент с Чалым произошел ночью 19 мая в подворотне одного из домов в центре Минска. Сообщение в «дежурку» Центрального РУВД поступило в 00:34. Неравнодушный гражданин сообщил, что на улице Ленина неизвестные избили двух мужчин.

Суд приговорил Александра Рублева к трем годам лишения свободы, Кирилла Довнара — к трем годам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии открытого типа, к так называемой «химии».

Суд также назначил штраф в пользу Чалого в размере тысячи рублей, постановив взыскать данную сумму солидарно, в пользу Соколовского в счет возмещения морального вреда обвиняемые должны заплатить 250 рублей. Первоначально Чалый запросил для себя 5000 рублей в качестве возмещения морального вреда.