Суд огласил приговор по делу об избиении журналиста Чалого
Судья в пять раз сократила «барский» иск Чалого к его обидчикам, но назначила им реальные сроки.
Судья в пять раз сократила «барский» иск Чалого к его обидчикам, но назначила им реальные сроки.
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Суд Центрального района Минска огласил приговор двум минчанам, которые обвиняются в избиении журналиста Сергея Чалого и его друга Анатолия Соколовского — фигуранты дела признаны виновными и им назначены реальные сроки.
Инцидент с Чалым произошел ночью 19 мая в подворотне одного из домов в центре Минска. Сообщение в «дежурку» Центрального РУВД поступило в 00:34. Неравнодушный гражданин сообщил, что на улице Ленина неизвестные избили двух мужчин.
Суд приговорил Александра Рублева к трем годам лишения свободы, Кирилла Довнара — к трем годам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии открытого типа, к так называемой «химии».
Суд также назначил штраф в пользу Чалого в размере тысячи рублей, постановив взыскать данную сумму солидарно, в пользу Соколовского в счет возмещения морального вреда обвиняемые должны заплатить 250 рублей. Первоначально Чалый запросил для себя 5000 рублей в качестве возмещения морального вреда.
В пятницу после прений сторон обвиняемый Довнар назвал иск Чалого «барским», заметив, что журналист — не онкобольной ребенок, на лечение которого не жалко пожертвовать такую сумму.