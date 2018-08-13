Альпиниста из Воронежа назвали в числе погибших в горах Таджикистана

Среди погибших в горах Таджикистана российских альпинистов оказался 32-летний воронежец Тимур Барабанов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Комитете по чрезвычайной безопасности республики в понедельник, 13 августа.

В числе погибших также числятся 46-летний Александр Абросимов и Руслан Тараканов, которому вчера исполнилось 42 года. Откуда родом мужчины, пока не сообщается.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в труднодоступном районе Памира (ледник Фортамбек) в 16:30 воскресенья, 12 августа. На борту находились альпинисты, совершившие восхождение на высочайшую вершину Таджикистана — пик Исмоили Сомони. Их должны были доставить в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. В числе пассажиров оказались 13 россиян, а также один гражданин Беларуси и один гражданин Испании.

В течение всей ночи альпинисты жгли собственные вещи, чтобы согреться. Около 11:00 понедельника, 13 августа, одному из застрявших туристов из России Дмитрию Кушмаеву удалось связаться со спасателями. После поступления информации об инциденте в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана сформировали оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию. На место ЧП направили три вертолёта со спасателями и медиками на борту.

Первоначально сообщалось, что все пассажиры и экипаж выжили. Позже появилась официальная информация о пяти погибших. В их числе трое пассажиров из России и двое членов экипажа из Таджикистана. Остальные получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали сложные погодные условия — сильный ветер и плохая видимость. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств происшествия.