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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Минский таксист присвоил потерянные гражданкой Чехии 5 тыс. крон

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский таксист присвоил себе потерянные гражданкой Чехии 5 тыс. чешских крон, сообщили БЕЛТА в ГУВД.

Гражданка Чехии рассказала, что 30 июля ехала в Минске на такси. «После завершения поездки женщина обнаружила, что кошелек отсутствует. Обратившись в соответствующую службу такси с просьбой о помощи, она получила ответ, что никто из водителей его не находил, — рассказали в ГУВД. — Сотрудники милиции установили, что утерянный заявительницей кошелек присвоил 58-летний водитель такси. Сумму в 5 тыс. чешских крон (около Br450) мужчина потратил на свои нужды».

В отношении таксиста Центральным (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).

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