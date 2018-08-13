Минский таксист присвоил потерянные гражданкой Чехии 5 тыс. крон

Гражданка Чехии рассказала, что 30 июля ехала в Минске на такси. «После завершения поездки женщина обнаружила, что кошелек отсутствует. Обратившись в соответствующую службу такси с просьбой о помощи, она получила ответ, что никто из водителей его не находил, — рассказали в ГУВД. — Сотрудники милиции установили, что утерянный заявительницей кошелек присвоил 58-летний водитель такси. Сумму в 5 тыс. чешских крон (около Br450) мужчина потратил на свои нужды».