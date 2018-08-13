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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Единецком районе девочка пыталась спасти тонувшую подругу, но утонули обе

С начала года в Молдове уже утонуло более 40 человек.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в селе Лопатник Единецкого района. 11 августа три девочки пошли купаться на берег Прута.

— Одна из них в возрасте 12 лет стала тонуть, спасать ее бросила ее 14-летняя подруга, — рассказывает «Комсомолке» пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. — Утонули обе. Младшая сестра одной из утонувших в воду не полезла.

Она вернулась домой и обо всем рассказала родителям только спустя некоторое время. Местные жители нашли тело одной девочки в тот же день. А в воскресенье, после нескольких часов поисков, водолазы извлекли из воды бездыханное тело второй девочки.

С начала года в Молдове утонули более 40 человек, в том числе более 10 детей.

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