В Единецком районе девочка пыталась спасти тонувшую подругу, но утонули обе
С начала года в Молдове уже утонуло более 40 человек.
С начала года в Молдове уже утонуло более 40 человек.
Трагедия произошла в селе Лопатник Единецкого района. 11 августа три девочки пошли купаться на берег Прута.
— Одна из них в возрасте 12 лет стала тонуть, спасать ее бросила ее 14-летняя подруга, — рассказывает «Комсомолке»
Она вернулась домой и обо всем рассказала родителям только спустя некоторое время. Местные жители нашли тело одной девочки в тот же день. А в воскресенье, после нескольких часов поисков, водолазы извлекли из воды бездыханное тело второй девочки.
С начала года в Молдове утонули более 40 человек, в том числе более 10 детей.