Альпинисты из Петербурга рассказали о жесткой посадке вертолета МИ-8
Альпинисты из
Альпинисты из
Россияне покоряли пик Исмоили Сомони. Возвращаясь в базовый лагерь, они заказали воздушное судно. Сейчас людей с места жесткой посадки вертолета эвакуируют спасатели. По предварительным данным, среди них есть пострадавшие альпинисты.
— На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. — Для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия. К месту аварии направлено два вертолета со спасателями и медиками.
Один из пассажиров, Дмитрий Кумшаев, уже вышел на связь со спасателями. Он — программист из
Подруга семьи Кумшаевых рассказала журналистам:
— Дима с Таней всегда ездят вместе. Горами увлекаются еще с университетских времен. Вместе учились, вместе увлеклись скалолазанием. Так и познакомились. Ничего страшного во время восхождений с ними никогда не происходило.
По словам подруги семьи, Кумшаевы были опытными альпинистами: не первый раз совершали восхождение в Таджикистане, а до этого побывали в горах Кавказа и Южной Америки.
Перед поездкой в Таджикистан супруги рассказали о предстоящем походе и упомянули о том, что возвращаться с гор придется вертолетом. Когда именно, не сказали: заказ воздушного судна всегда непредсказуем.
Состояние здоровья супругов волнует их друзей: у Татьяны была операция на колене, у Дмитрия есть проблемы с давлением. Несмотря на это, они много тренировались, занимались йогой.
Среди группы альпинистов есть и житель Великого Новгорода, серебряный призер чемпионата России по альпинизму Александр Абросимов. По словам жены Александра Анны, для него это первое такое высотное восхождение.
— Мой супруг инструктор, спасатель. Но сами себя они не могут, конечно, спасти, — приводит слова Анны «КП». — Сейчас мы переживаем за него. У нас двое детей — дочь и сын. Им про вертолет я пока не рассказывала. Связи с мужем у меня нет.
Родственники альпинистов ждут новостей от спасателей Таджикистана.