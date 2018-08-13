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17:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Подозреваемый в убийстве 23-летней Майи Капустиной нижегородец отправлен под арест

Как информирует региональное СУ СК РФ, 13 августа 2018 года судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве.

Источник: Reuters

По версии следствия, преступление было совершено вечером 5 августа в подсобном помещении дома на бул. Юбилейный. Мужчина попросил свою знакомую посветить фонариком, затем ударил девушку молотком по голове и задушил. Труп был спрятан в подвале того же дома.

Затем гражданин стал требовать с родителей погибшей 4 млн. рублей, инсценировав таким образом ее похищение.

В ходе правильно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и УФСБ по региону личность подозреваемого в совершении убийства была установлена, найдено тело погибшей девушки.

Ранее сообщалось, Майя Капустина 5 августа (воскресенье) 2018 года около 23:00 ушла из дома в районе бульвара Юбилейного и с тех пор не выходила на связь с родным и близкими.

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