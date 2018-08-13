Подозреваемый в убийстве 23-летней Майи Капустиной нижегородец отправлен под арест

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По версии следствия, преступление было совершено вечером 5 августа в подсобном помещении дома на бул. Юбилейный. Мужчина попросил свою знакомую посветить фонариком, затем ударил девушку молотком по голове и задушил. Труп был спрятан в подвале того же дома.

Затем гражданин стал требовать с родителей погибшей 4 млн. рублей, инсценировав таким образом ее похищение.

В ходе правильно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и УФСБ по региону личность подозреваемого в совершении убийства была установлена, найдено тело погибшей девушки.