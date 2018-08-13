Резко выросло количество лесных пожаров в Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

Легкомоторный самолёт «Сессна» готовится к вылету с аэродрома в посёлке Усть-Ордынский. Сотрудникам «Авиалесоохраны» предстоит обследовать большую территорию. Это южная часть региона до побережья Байкала. Здесь обширные леса и множество населённых пунктов. Специалисты ведомства отмечают — в таких местах человеческий фактор чаще всего становится причиной возникновения лесных пожаров.

— Поспели грибы, ягоды. И количество людей устремилось в лес больше, чем в обычное время. Это, естественно, пожарную опасность провоцирует, — говорит лётчик-наблюдатель Иркутского авиаотделения базы авиационной охраны лесов Виталий Зайцев.

Пожары могут вызвать и вот такие горящие свалки. В Шелеховском районе сотрудники Авиалесоохраны обнаружили очаг вблизи посёлка Большой Луг. Мусорка находится в сосновом лесу. Ещё одна свалка горит в центре деревни в Эхирит-Булагатском районе. До леса и жилых домов — рукой подать.

А это уже окрестности Усолья-Сибирского. Здесь бушует лесной пожар на площади около трёх гектаров. Горят не только деревья, но и сухая трава. Шквалистый ветер угрожает увеличить площадь огня. Жители окрестных населённых пунктов говорят, что почувствовали запах дыма прошлой ночью.

— Я допоздна кино смотрю. Форточки открыты. Чувствовался запах не очень приятный, — говорит жительница Усолья-Сибирского Людмила Витязева.

Самолёт начинает кружить над пожаром. Лётчик-наблюдатель составляет карту возгорания. Затем информацию передают в местное лесничество. Скоро этот очаг будет ликвидирован наземными группами.

На севере региона на протяжении всего лета стоит сухая и жаркая погода. Тайга высохла. Достаточно искры, чтобы начался пожар.