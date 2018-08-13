Резко выросло количество лесных пожаров в Иркутской области
Напряжённые смены сейчас у сотрудников Авиалесоохраны. Каждый день они поднимаются в воздух, чтобы следить за лесными пожарами. В Иркутской области горит более 30 тысяч гектаров.
Напряжённые смены сейчас у сотрудников Авиалесоохраны. Каждый день они поднимаются в воздух, чтобы следить за лесными пожарами. В Иркутской области горит более 30 тысяч гектаров.
Легкомоторный самолёт «Сессна» готовится к вылету с аэродрома в посёлке
— Поспели грибы, ягоды. И количество людей устремилось в лес больше, чем в обычное время. Это, естественно, пожарную опасность провоцирует, — говорит
Пожары могут вызвать и вот такие горящие свалки. В Шелеховском районе сотрудники Авиалесоохраны обнаружили очаг вблизи посёлка Большой Луг. Мусорка находится в сосновом лесу. Ещё одна свалка горит в центре деревни в
А это уже окрестности
— Я допоздна кино смотрю. Форточки открыты. Чувствовался запах не очень приятный, — говорит жительница
Самолёт начинает кружить над пожаром.
На севере региона на протяжении всего лета стоит сухая и жаркая погода. Тайга высохла. Достаточно искры, чтобы начался пожар.
По данным МЧС, в Иркутской области действует 32 пожара на площади более 30 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка в отдалённых и труднодоступных территориях. Причина почти всех возгораний — сухие грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там должны начаться дожди.