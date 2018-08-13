Виноградники «Массандры» в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
Сотрудники МЧС подоспели вовремя.
Сотрудники МЧС подоспели вовремя.
Виноградники известного на всю Россию винзавода «Массандра» чуть было не пострадали от пожара, который до сих пор бушует в Ялте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала гендиректор государственного предприятия Янина Павленко.
Напомним, уже третий день спасатели и волонтеры борются с огнем в урочище
— В эти выходные от пожара чудом не пострадали виноградники «Массандры» в филиале Ливадия. Возгорание было небольшим, но огонь подошел вплотную к посадкам каберне! К счастью, обошлось без потерь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС, которые, несмотря на чудовищную в эти дни нагрузку, отреагировали оперативно и остановили огонь, — написала Янина Павленко.
Она призвала всех жителей и гостей Ялты бережнее относиться к окружающей природе и не бросать окурки, не разводить костры.
— Не оставляйте после себя мусор, особенно бутылки, которые могут сработать как линзы! Очень больно наблюдать пепелище вместо зелени, — отметила Янина Павленко.