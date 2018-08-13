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18:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Бывший главный архитектор Воронежа захотел вернуть 990 тыс рублей взятки

Антон Шевелев признал вину в получении денег.

Источник: РИА "Воронеж"

Бывший главный архитектор Воронежа Антон Шевелев заявил, что хочет вернуть 990 тыс. рублей, которые он получил в качестве взятки от главы фирмы «Вламиан-проект» Руслана Куцева. Об этом экс-чиновник рассказал во время судебного заседания в понедельник, 13 августа.

Антон Шевелев попросил «помочь ему вернуть деньги» и предоставить для этого депозитный счет суда. На последнем перед прениями судебном заседании бывший главный архитектор изменил свою позицию. Антон Шевелев по-прежнему настаивал, что получал деньги за выполнение эскизных проектов, но не осознавал, что на самом деле ему предлагали взятки.

— Я полагал, что имею право заниматься творческой деятельностью. Я думал, что если за работу будут платить не мне лично, а организации, которая будет мне отдавать часть суммы, в этом не будет ничего незаконного. Теперь я понимаю, что в числе моих должностных обязанностей было согласование архитектурных решений, что приводило к конфликту интересов. Из-за своей юридической неосведомленности в то время я этого не осознавал и продолжал заниматься проектированием. На сегодняшний день я понимаю, что заказчики обращались ко мне не только как к архитектору, но и как к должностному лицу, которое могло принимать решения, — сказал Антон Шевелев.

Бывший чиновник подчеркнул, что не имел право получать деньги ни за что, кроме муниципальной службы, и признал вину во взятке.

Антона Шевелева задержали в январе 2017 года. Следователи заявили о возбуждении четырех уголовных дел и обвинили чиновника в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следователей СК, Антон Шевелев предложил руководителю фирмы «Вламиан-проект» Руслану Куцеву помощь и покровительство. За плату главный архитектор города обещал беспрепятственно согласовывать и утверждать эскизные проекты компании, помогать консультациями и рекомендовать застройщикам обращаться именно в эту проектную организацию. Руслан Куцев отдавал деньги лично главному архитектору и переводил средства на карту, зарегистрированную на родного брата Шевелева. Встречи обычно проходили в служебном кабинете главного архитектора на улице Кольцовской, 45, и в автомобиле Chevrolet. Сотрудник проектной фирмы должен был Шевелеву 3 млн 570 тыс. рублей, но успел передать лишь 990 тыс. рублей. Сумма траншей варьировалась от 40 тыс. до 500 тыс. рублей.

На суде Антон Шевелев заявил, что взятки были гонорарами за выполненную работу. По словам бывшего чиновника, он проектировал жилой дом на набережной Массалитинова, 35, и два офисных здания на улице Достоевского для владельца ритейлера «РЕТ» Владимира Колыхалина, жилой дом на улице 9 Января для владельца стройфирмы «БиК» Дмитрия Большакова, дом на Феоктистова, 2 и другие здания.

После возбуждения дела главный архитектор подал в отставку по собственному желанию.

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