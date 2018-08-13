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17:14 (мск), источник: Sputnik.by

Ураган срывал с домов крыши и обесточил 15 деревень в Островецком районе

Из-за усиления ветра пострадало три десятка зданий, поврежденными оказались также 30 гектаров лесонасаждений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Сильный ветер повредил кровли десятков зданий и обесточил несколько населенных пунктов в Островецком районе, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение об ураганном ветре, из-за которого пострадало несколько городков и деревень в Островецком районе поступило спасателям вечером в субботу.

В результате оказались повреждены десятки строений — ветер срывал со зданий крыши.

«В результате усиления ветра до 19 метров в секунду в период прохождения грозового фронта на территории Островецкого района зафиксированы повреждения кровель 20 частных жилых домов, четырех хозпостроек на станции Гудогай, пяти сельскохозяйственных зданий на территории свиноводческого комплекса в деревне Слободка, одного складского здания», — сообщила Sputnik начальник центра безопасности и жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС Татьяна Ескевич.

Согласно информации ГЛХУ «Островецкий лесхоз» из-за ветра также было повреждено 30 гектаров лесонасаждений.

Как сообщили в областном управлении МЧС, во время урагана было нарушено электроснабжение: без света на время осталось 15 населенных пунктов.

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