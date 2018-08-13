Ураган срывал с домов крыши и обесточил 15 деревень в Островецком районе

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Сильный ветер повредил кровли десятков зданий и обесточил несколько населенных пунктов в Островецком районе, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение об ураганном ветре,
В результате оказались повреждены десятки строений — ветер срывал со зданий крыши.
«В результате усиления ветра до 19 метров в секунду в период прохождения грозового фронта на территории Островецкого района зафиксированы повреждения кровель 20 частных жилых домов, четырех хозпостроек на станции Гудогай, пяти сельскохозяйственных зданий на территории свиноводческого комплекса в деревне Слободка, одного складского здания», — сообщила Sputnik начальник центра безопасности и жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС Татьяна Ескевич.
Согласно информации ГЛХУ «Островецкий лесхоз»
Как сообщили в областном управлении МЧС, во время урагана было нарушено электроснабжение: без света на время осталось 15 населенных пунктов.