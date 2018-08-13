Экс-директора сельхозпредприятия в Россонском районе приговорили к 4 годам лишения свободы за взятку

Источник: AP 2018

Обвиняемый в мае 2018 года потребовал от женщины взятку за помощь в трудоустройстве в возглавляемую им организацию. Отблагодарить она должна была спиртными напитками и продуктами питания. После разговора женщина обратилась в местное ОВД с заявлением. Спустя несколько дней 56-летний директор принял от нее «подарок» на Br45, после чего был задержан с поличным в рабочем кабинете.

«Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности», — рассказали в областном суде.

Суд Россонского района признал обвиняемого виновным в получении взятки путем вымогательства. На основании ч.2 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, а также с лишением права занимать определенные должности на четыре года.