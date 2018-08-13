Узбекские Ромео и Джульетта бросились под поезд
Семья 17-летней девушки выступила против свадьбы с 20-летним парнем, после чего возлюбленные бросились под поезд
Семья 17-летней девушки выступила против свадьбы с 20-летним парнем, после чего возлюбленные бросились под поезд
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Двое влюбленных разом бросились под поезд в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщают местные СМИ.
Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 10 августа у села «Кумкишлак». Стало известно, что семья 17-летней девушки выступила против свадьбы с 20-летним парнем. Возлюбленные этого не пережили покончили жизнь самоубийством под колесами поезда Термез—Ташкент.
Прокуратура начала расследование по факту случившегося.