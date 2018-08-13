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17:21 (мск), источник: Sputnik

Узбекские Ромео и Джульетта бросились под поезд

Семья 17-летней девушки выступила против свадьбы с 20-летним парнем, после чего возлюбленные бросились под поезд Термез-Ташкент.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Двое влюбленных разом бросились под поезд в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщают местные СМИ.

Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 10 августа у села «Кумкишлак». Стало известно, что семья 17-летней девушки выступила против свадьбы с 20-летним парнем. Возлюбленные этого не пережили покончили жизнь самоубийством под колесами поезда Термез—Ташкент.

Прокуратура начала расследование по факту случившегося.

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