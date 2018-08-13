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18:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Подозреваемого в мошенничестве владельца воронежской сети АЗС оставили на свободе

Валерий Борисов полностью признал вину в хищении 25 млн рублей на возврате НДС.

Источник: Вести - Воронеж

Ленинский райсуд в понедельник, 13 августа, оставил на свободе владельца сети АЗС Валерия Борисова. О помещении бизнесмена в СИЗО просили следователи третьего отдела СУ СКР по региону. В их производстве находится дело о хищении 25 млн рублей при возврате НДС. В итоге суд отказал следствию, наложив на Борисова запрет на действия до 8 октября. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде.

В практическом плане это означает, что коммерсант должен будет находиться дома с 22 часов до 6 утра, являться на допросы к следователю и не общаться с другими участниками дела. Роль при избрании меры пресечения сыграло то, что Валерий Борисов полностью признал вину в преступлении, в котором его подозревают.

Владельца топливной компании «Калина-Ойл» Валерия Борисова и нескольких сотрудников компании задержали 9 августа после обысков в офисах. К уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере привели проверки региональных ФСБ и СКР.

По сведениям «Вести-Воронеж», руководство «Калина-Ойл» заподозрили в мошенничестве с НДС на 25 млн рублей. Речь идёт о купле — продаже недвижимости. Фиктивные сделки и документы помогли получить топливной компании возврат средств из бюджета через налоговую службу.

Топливная компания «Калина-Ойл» базируется в Воронеже и является одним из крупнейших игроков рынка нефтепродуктов.

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